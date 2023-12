Oljegiganten BP pauser all ferdsel i Rødehavet

Oljeselskapet BP har besluttet å midlertidig pause alle transitter gjennom rødehavet, melder Reuters.

Det skjer etter enda et skip ble angrepet mandag. Amerikanske tjenestemenn bekreftet at det norskeide tankskipet M/V Swan Atlantic ble angrepet sør i Rødehavet av flere prosjektiler fra et Houthi-kontrollert område.

Et av verdens største shippingselskap, Evergreen, varsler at de også har instruert skipene sine til å ikke benytte transportåren gjennom Rødehavet og Suez-kanalen. I stedet tar de omveien rundt Afrika, via Kapp det gode håp.

Evergreen offentliggjør også at de stanser transport av israelsk last inntil videre.

Situasjonen i Rødehavet er spent etter at houthi-opprørerne i Jemen har rettet en rekke angrep mot skip. USA har bedt flere land, blant dem Norge, delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten.

Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for aksjonene og har satt dem i sammenheng med Israels krigføring på Gazastripen.