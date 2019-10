Oljefondet passerte 10.000 mrd

23 år etter det første innskotet, er Oljefondet for første gong verdt over 10.000 milliardar kroner. Den første direktøren for fondet, Knut Kjær, gir Stortinget æren for dei gode resultata. – Strategien har gjeve høg avkasting, seier han.