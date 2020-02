Setter Ølen Betong-saken i sammenheng med Frode Berg

Mandag startet rettssaken hvor Ølen Betong har saksøkt staten for uønskede rekrutteringsforsøk fra norsk etterretning. Firmaets advokat mener det er likhetstrekk med Frode Berg-saken. Regjeringsadvokaten kaller saken for et ubegrunnet angrep på nasjonale interesser.