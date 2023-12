Ole Kristen Harborg er død, 87 år gammel

Harborg hadde en lang karriere i NRK, hvor han jobbet i over 40 år. Han var tilknyttet nyhetsavdelingen, og jobbet mange år i Dagsnytt-redaksjonen. Ole Kristen Harborg var leder for NRKs stortingsredaksjon både for radio og fjernsyn i mange år. Han var også korrespondent for NRK i London, fra 1978 til 1983.

Harborg var med å starte programmet Ukeslutt i 1977.