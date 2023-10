Økokrim: Vil offentliggjøre beslutning i Solberg-saken fredag

Økokrim vil førstkommende fredag 3. november offentliggjøre sin beslutning om det skal åpnes etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes. Det skriver Økokrim i en pressemelding.

Økokrim har i en lengre periode undersøkt om det er grunnlag for å åpne etterforsking for innsidehandel mot ekteparet grunnet Sindre Finnes' aksjehandler.

I september ble det kjent at tidligere statsminister Solbergs ektemann Finnes hadde foretatt over 3000 aksjehandler mens hun var statsminister. Solberg har sagt at ektemannens handler kan ha gjort henne inhabil i flere saker.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite undersøker også saken, samt flere saker knyttet til statsråder og deres ektefellers aksjehandler.