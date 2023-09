Økokrim med snarlig Huitfeldt-svar

Økokrim vil torsdag eller fredag kunngjøre om det vil bli åpnet etterforskning mot utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Vi kan opplyse om at Økokrim kommer med en beslutning om det åpnes etterforskning mot utenriksministeren eller ikke, i løpet av morgendagen eller fredag, skriver rådgiver Siri Brenne i Økokrim i en epost til NRK.

Huitfeldt har den siste tiden måttet svare på en rekke spørsmål etter at det ble kjent at hennes mann har kjøpt og solgt enkeltaksjer i et betydelig omfang mens hun har vært utenriksminister.