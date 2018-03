Økning i bruk av allergimedisiner

Antall brukere av allergimidler på resept økte med drøyt fem prosent, over 52.000 personer, fra 2016 til 2017. – Mye av grunnen var at 2017 var et sterkt pollenår, sier sier seniorrådgiver og farmasøyt Christian Berg i Folkehelseinstituttet til NTB.