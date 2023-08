Øker helikopterberedskapen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) melder at de øker helikopterberedskapen for livreddende innsats i forbindelse med ekstremværet.

De har bedt helikopterselskapet Helitrans om å sette inn syv helikoptre i beredskap ut onsdag,

Helikoptrene er stasjonert på Torp, Kjeller, Værnes, Stavanger, Sauda og Voss.

– Tilbakemeldingene er at redningstjenestens tilgjengelige helikopterkapasiteter ikke anses å være tilstrekkelig til slike massive scenario, og det er med dette bakteppet bedt om helikopterressurser som kan være i beredskap og som HRS kan sette i innsats, skriver DSB på X/Twitter.