Offentleggjer grunnlaget for ransaking hos Trump

Det amerikanske justisdepartementet har offentleggjort grunnlaget for FBIs ransaking av eigedommen til Donald Trump i Mar-a-Lago i Florida. Store delar av dokumentet er sladda for å verne om vitne og den vidare etterforskinga.

Justisdepartementet sette seg imot å offentleggjere grunnlaget fordi dokumenta ville bli så sladda at det ville fjerne meiningsinnhaldet. Men ein dommar avgjorde torsdag at det var naudsynt å offentleggjere dei sladda dokumenta for å verne om etterforskinga.

Under ransakinga i august blei det beslaglagt minst 15 esker med dokument. Fleire av dokumenta skal ha vore graderte, og enkelte av dei også stempla som topphemmelege.

Trump blir etterforska for mogelege brot på spionasjelova. Men han nektar for å ha gjort noko ulovleg, om meiner han er utsett for ei politisk heksejakt.