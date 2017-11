OED: Goliat ikkje lønsamt

Olje- og energidepartementet hevda at dei aldri fekk vurdering av lønsemda på Goliat-feltet frå sin eigen faginstans i 2015, og dermed fekk heller ikkje Stortinget tala. No er tala funne, skriv Dagbladet. Og dei viser at Goliat ikkje er lønsamt.