Odd Roger Enoksen (Sp) vil gå av

Odd Roger Enoksen opplyser at han vil gå av som forsvarsminister etter at det ble kjent at han på 2000-tallet hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne.

Enoksen opplyser i en epost til NTB at han har gitt statsministeren beskjed om at han vil gå av.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, sier Enoksen.

– Jeg har i dag gitt beskjed til min partileder Trygve Slagsvold Vedum, og statsminister Jonas Gahr Støre, at jeg ønsker å fratre som forsvarsminister, sier Enoksen. (NTB)