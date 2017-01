OBS-varsel fleire stader i landet

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Vestlandet sør for Stadt og Sunnmøre tysdag 3. og onsdag, 4. januar. Varselet gjeld for Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Sunnmøre og Vestlandet. Sterk vind er årsaka.