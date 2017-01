Obos-priser steg med 29,5 prosent

Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo-området økte med 29,5 prosent i 2016. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er 63.525 kr. – Veksten viser med all tydelighet at det nå er behov for handling, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos, ifølge NTB.