Obos-prisene falt 1,2 prosent i Oslo i mai

Prisene for brukte Obos-boliger falt med 1,2 prosent i Oslo fra april til mai i år. Det melder Obos i en pressemelding.

På landsbasis falt prisene med 0,7 prosent.

– Obos-prisene falt i mai etter å ha steget fire måneder på rad. Det normale er at Obos-prisene stiger denne måneden, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

– Vi må tilbake til 2017 sist det var prisfall i mai. Det er for tidlig å si om dette varsler et skifte i boligmarkedet, men vi har ventet på at renteøkningene og de høye levekostnadene skulle begynne å bite.

I Oslo og på landsbasis har prisene falt 1,9 prosent de siste 12 månedene, ifølge Obos.