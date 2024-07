Obama kaller Biden-avgangen ukjent farvann

Tidligere president Barack Obama sier søndag kveld at han har tillit til at det Demokratiske partiet vil ha en god prosess for å velge ny presidentkandidat.

Han hyller samtidig sin gamle visepresidents avgjørelse om å droppe ut av kampen.

Obama advarer også om at tiden fremover vil bli ukjent farvann.

Ekspresidenten nevner ikke hvem han ønsker skal ta over etter Biden.