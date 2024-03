Nytt vulkanutbrudd på Island

Det melder landets meteorologtjeneste lørdag kveld.

Den islandske rikskringkasteren Rúv skriver at et vulkansk utbrudd startet mellom Stóra Skógfell og Hagafel klokken 20.23 lokal tid etter kortvarig seismisk aktivitet. Utbruddet kom ett minutt etter at det meteorologiske instituttet varslet om utbruddsfare.

Det er i samme område der de tidligere utbruddene har vært.

Sivilforsvaret, som er i beredskap, jobber med å lokalisere utbruddet mer nøyaktig. Et helikopter er på vei for å undersøke, melder Rúv.

Den blå laguene er evakuert, med noen ansatte igjen på stedet, og klokken 22.10 norsk tid pågår det evakuering av Grindavik.

Fredag meldte meteorologene at det var økt sannsynlighet for utbrudd.

Siden 18. desember 2023 har det vært tre vulkanutbrudd på Reykjaneshalvøya. Det foreløpig siste startet torsdag 8. februar og varte to dager.

Da rant lavaen over hovedveien inn til byen Grindavík og veien inn til turistattraksjonen Den blå lagune. Lavaen ødela også varmtvannsforsyningen til Reykjaneshalvøya.

2. mars ble det målt et lett jordskjelv på Reykjaneshalvøya. Ifølge landets meteorologiske institutt var det da sannsynlig at et nytt vulkanutbrudd var på vei. Magmaen så da ut til å være på rundt fire kilometers dybde.

Bjarki Kaldalóns Fris fra det islandske meteorologiske instituttet og ekspert på naturfare, sier til Rúv at utbruddet ligner på det som fant sted 8. februar.

Han forteller at jordskjelvaktiviteten startet i området rundt klokken sju lørdag kveld.

– Det gikk veldig fort før det kom, et utbrudd startet rundt klokken 20.20, men vi har ikke det nøyaktige tidspunktet ennå, sier han.

Bjarki sier det er vanskelig å anslå størrelsen på utbruddet på nåværende tidspunkt.