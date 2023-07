Nytt stort beslag av narkotika hos Bama

Politiet og Tolletaten fikk i dag varsel om et større funn av narkotika gjort på et av lagrene til Bama. Det var en av de ansatte som oppdaget det og meldte fra, skriver politiet i en pressemelding onsdag.

Dette er en av flere store narkotikabeslag hos Bama det siste året.

Politiet undersøker nå hvor stort beslaget er, men det er trolig på rundt 600 kg kokain, med en gateverdi på flere hundre millioner kroner.

Partiet ble oppdaget i en container som tidligere har kommet med skip til Oslo havn fra Sør-Amerika. Beslaget kan ha sammenheng med de tidligere store beslagene, og andre store beslag i Europa den siste tiden.

Det er for tidlig å si noe konkret om hvem som var ment som mottaker av leveransen, men politiet jobber etter flere hypoteser, der en av teoriene kan være at dette ikke var ment for Norge og det norske markedet, med bakgrunn i blant annet mengden og størrelsen av beslaget. De kan imidlertid ikke utelukke at partiet var ment for omsetning i Norge.