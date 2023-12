Nytt skip skal være angrepet i Rødehavet

Den britiske marinen har fått melding om det som kan være et forsøk på å angripe et skip sørøst for den jemenittiske havnebyen Mokha.

Både skipet og mannskapet skal være i sikkerhet etter hendelsen i Rødehavet, opplyser UKMTO ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Marine Trade Operations (UKMTO) er en del av det britiske forsvarsdepartementet.

Ifølge meldingene som UKMTO viderebrakte mandag, nærmet et fartøy med flere væpnede personer seg skipet. Varselskudd ble avfyrt fra skipet mot fartøyets side. Det endret deretter kurs og beveget seg bort fra skipet.

Houthi-militsen sier i en uttalelse at de tar på seg ansvaret for droneangrep mot det norskeide skipet M/V Swan Atlantic og MSC Clara i Rødehavet mandag.

– De jemenittiske væpnede styrkene gjennomførte en militær operasjon mot to israelsk-knyttede skip, heter det i en uttalelse fra Houthi-militsen.