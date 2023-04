Nytt rekordbeslag av kokain i banankasser

– Det er foretatt nok et stort kokainbeslag i Oslo i dag på Bama, tilsvarende beslaget som ble foretatt i slutten av mars.

Det skriver politiet i Oslo i en pressemelding.

Det var VG som omtalte saken først. Ingen er mistenkt eller pågrepet i saken, ifølge avisen.

Beslaget er anslått til å være ca. 800–900 kilo kokain, basert på foreløpige analyser, ifølge politiet.

– Det kan se ut som det er mellom 800-900 kilo. Nok et stort beslag, sier leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid til NRK.

Politiet sier tterforskningen er i en innledende fase, men at de etter en totalvurdering har valgt å informere tidlig om at også dette beslaget nå befinner seg hos Oslo politidistrikt, skriver Oslo-politiet.

Ansatte ved Bama varslet selv politiet om funnet. Det er snakk om en ordinær og legal bananleveranse.

– Vi har gjort nok et stort kokainbeslag på Bama. Foreløpige undersøkelser tyder på at det er mer enn det siste beslaget. Vi ser på dette i sammenheng med den forrige saken, sier .