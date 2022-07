Nytt politisk parti på trappene i USA

En rekke tidligere republikanske og demokratiske politikere kunngjorde onsdag et nytt politisk parti i USA. Det nye partiet, som blir kalt for Forward, vil i første omgang bli ledet av den tidligere demokratiske presidentkandidaten Andrew Yang og av den tidligere republikanske guvernøren i New Jersey, Christine Todd Whiteman, melder nyhetsbyrået Reuters.

I løpet av høsten skal det holdes arrangementer i rundt 20 byer for å samle støtte og presentere det nye partiets program.

Den offisielle lanseringen skjer i Houston i Texas 24. september, mens det første landsmøtet skal holdes neste sommer, skriver NTB.