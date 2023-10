Nytt kraftig jordskjelv vest i Afghanistan

Et jordskjelv har rammet vest i Afghanistan. Det opplyser European-Mediterranean Seismological Centre, ifølge Reuters. De melder at skjelvet hadde en styrke på 6,4, mens andre melder om 6,3 og 6,4.

Skjelvet hadde en dybde på 10 kilometer. Det hadde et episenter 36 kilometer nordvest for Herat.

Et jordskjelv som ble målt til en styrke på 6,3, tok livet av nærmere 3000 mennesker for en uke siden. Det har vært flere kraftige skjelv der siden da.

Skadeomfanget etter skjelvet natt til søndag er ikke klart.