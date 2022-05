Nytt EU-krav gjør norske egg dyrere

EU har bestemt at holdbarheten på norske egg skal reduseres med én uke, fra 35 til 28 dager. – Det er uholdbart at norsk landbruk må betale dyrt for at søreuropeiske land har store problemer med mattryggheten, sier styreleder Trine Vaag i Nortura til Nationen.

Det nye kravet gjør at egg må hentes oftere fra gårdene. Nortura har beregnet at fraktkostnadene vil øke med 65 millioner kroner årlig, hvis man skal hente egg to ganger i uken i stedet for én.