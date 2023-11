Nytt angrep mot flyktningleir i Gaza

Flere skal være døde etter et luftangrep i Jabalia-flyktningleir onsdag. Det melder arabiske flere medier. Faktisk verifiserbar har sammenlignet det arabiske TV-kanaler melder med bilder fra sosiale medier, som viser at det trolig har vært et nytt angrep mot flyktningleiren onsdag.

Det var også et luftangrep mot et boligområde i flyktningleiren Jabalia nord i Gaza tirsdag. Jabalia-flyktningleir er Gazas største flyktningleir.