NYT: Været kan ha utsatt bakkeinvasjon

Dårlige værforhold kan ha gjort at den planlagte bakkeoperasjonen på Gazastripen er utsatt, skriver The New York Times.

Den amerikanske storavisa har en lengre sak med detaljer om hva slags bakkeoperasjon Israel planlegger.

Avisa siterer tre ikke navngitte kilder i Israels hær som sier at invasjonen opprinnelig var planlagt i helga, men ble utsatt i minst et par dager på grunn av skydekke. Skyene ville ha gjort det vanskelig for israelske piloter og droneoperatører å støtte bakkeoperasjonen fra lufta.

(NTB)