NYT: Ukraina stod bak angrep i Russland

Ukraina stod bak angrepene mot to militærbaser flere mil inne i Russland med ubemannede droner, skriver The New York Times, ifølge Reuters.

Avisa siterer en ukrainsk tjenestemann.

Dronene tok av fra ukrainsk territorium og minst to fly ble ødelagt på en av basene, mens flere andre fikk skader, ifølge avisen.