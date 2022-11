NYT: Nevada og Georgia ser ut til å avgjøre senatsvalget

Hvem som får flertallet i Senatet i USA avhenger trolig av hvem som vinner valgene i Nevada og Georgia, Det skriver New York Times klokken 06.40.

Avisen anslår at hvert av partiene har sikret seg 49 plasser i Senatet. Dermed må Republikanerne vinne begge de to gjenstående delstatene for å få flertall.

Vinner Demokratene en av dem, får partiene like mange senatorer. Da sikrer visepresident Kamala Harris flertall for Demokratene.