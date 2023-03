NYT: Aktor antyder at Trump blir tiltalt for bestikkelse av pornoskuespiller

USAs ekspresident Donald Trump kan bli tiltalt for sin påståtte rolle i utbetalingen av bestikkelser til en pornoskuespiller, skriver New York Times.

Avisen skriver at påtalemyndigheten i New York har fortalt Trump at dersom han ønsker å vitne i saken, kan han møte foran en storjury på Manhattan neste uke.

En talskvinne for påtalemyndigheten vil ikke kommentere saken. Trumps advokater har heller ikke kommentert.

Fire kilder tett på saken sier til New York Times at dette er den sterkeste indikasjonen så langt på at den tidligere presidenten vil bli tiltalt. Ifølge dem ville det vært rart av distriktsadvokaten å tilby noen å møte foran juryen dersom en tiltale ikke forelå.

(NTB)