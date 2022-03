NYT: Abramovitsj trudde han skulle døy av forgifting

Den russiske oligarken Roman Abramovitsj og personar i den ukrainske forhandlingsdelegasjonen skal ha fått symptom på forgifting etter eit møte i Kyiv tidlegare i mars, skriv New York Times. Dei skal blant anna ha opplevd synsforstyrringar og avskaling av hud.

Avisa skriv at Abramovitsj opplevde situasjonen så alvorleg at han spurte personen som undersøkte han om dei kom til å døy. Men ekspertane sa at doseringa og typen gift som såg ut til å ha vore brukt, ikkje var livstrugande, men blei brukt for å skremme.

Enkelte talspersonar frå Vesten har prøvd å tone ned den mogelege forgiftinga, og har sagt at miljøfaktorar kan ha spelt inn.

Talsmann for Kreml Dimitrij Peskov avviser skuldingane om forgifting, og seier dei er ein del av informasjonskrigen.