Nyss: Grandiosa-fabrikk stanser produksjonen etter bakteriefunn

Stranda kommune meldte seint torsdag kveld at det under en rutineprøve av drikkevannet fra Ødegård og Svemorka ble påvist intestinale enterokokker i vannet.

Enterokokker er en bakterie som finnes i tarmen hos mennesker og dyr, men den skal ikke være i drikkevann.

Alle med tilknytning til vannverket må derfor koke drikkevannet sitt. En av dem som blir rammet, er Orklas fabrikk på Stranda, der Grandiosa blir produsert, skriver lokalavisa Nyss.

– Det er snakk om en kort stans. Sannsynligvis vil den vare til i morgen, sier fabrikksjef Svein Urke til NTB.

Han har ikke oversikt over hvor mange pizzaer det går utover.

Urke understreker at det er snakk om et føre var-tiltak og at det er små bakteriemengder.

– Vi har ikke panikk, sier fabrikksjefen til nyhetsbyrået.