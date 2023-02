Nye videoopptak fra 1986 av Titanic-vraket vises frem

Nye sjeldne videoopptak som viser passasjerskipet «Titanic» på bunnen av Atlanterhavet ble sluppet onsdag.

Opptakene fra Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) ble filmet omtrent 3 kilometer under havflaten i 1986, kort tid etter at vraket ble funnet i to deler sørøst for kysten til Newfoundland 1. september 1985.

Det meste av disse opptakene har ikke blitt offentliggjort tidligere, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Filmopptakene ble presentert i forbindelse med nyutgivelsen av James Camerons film «Titanic».

Passasjerskipet «Titanic» forliste på sin jomfrutur fra England til USA natt til 15. april 1912, etter å ha støtt på et isfjell. Rundt 1500 mennesker døde.