Nye skogbranner på Korfu

På turistøya Korfu utenfor den vestlige kysten av Hellas har det også brutt ut minst to skogbranner, melder avisa Greekcitytimes. Ordfører Giorgos Machimaris i byen Megoulas sier til den statlige TV-kanalen AMNA at flammene allerede har nådd de første husene nord på øya og at beboere blir evakuert.

NRK-journalist Vibeche Wold Haagensen er på ferie på Korfu. Hun forteller at brannen startet søndag ettermiddag, og den er godt synlig fra Korfu by. Foreløpig blåser vinden røyken i retning fastlandet og Albania.

Myndighetene har sendt ut nødmelding med evakueringsvarsel for deler av Korfu, blant annet for landsbyene Viglatouri og Nisaki.