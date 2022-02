Nye sammenstøt i Ukraina

Fredag har det kommet flere meldinger om nye trefninger mellom ukrainske regjeringsstyrker og separatiststyrker i Donbass-regionen i Ukraina.

Separatiststyrkene kjemper for de russiskstøttede utbryterrepublikkene, men er offisielt i våpenhvile med Ukraina.

Observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er til stede i grenseområdene. De bekrefter at de har registrert mer enn 80 brudd på den inngåtte våpenhvilen mellom partene. Det er flest brudd på våpenhvilen siden 2015, skriver Reuters.

Flere har hevdet at Russland vil bruke utbrytergruppene som et påskudd for en invasjon. Russland har hele tiden nektet for at en slik invasjon vil skje.

Samtidig melder en AFP-reporter at det er hørt eksplosjoner fra granater i byen Luganska.

Det er samme by hvor over 20 boliger og en barnehage ble skadet i bombegrep torsdag.