Nye anklager om angrep i Øst-Ukraina

Russiskstøttede separatister og ukrainske regjeringsstyrker har igjen anklaget hverandre for våpenhvilebrudd i Øst-Ukraina.

Det ukrainske militæret sier separatistene har brutt våpenhvilen 20 ganger mellom midnatt og klokken 9 lokal tid fredag.

De prorussiske separatistene hevder på sin side at regjeringsstyrkene har beskutt dem 27 ganger.

Vestlige land frykter at Russland skal bruke angrep eller påståtte angrep i Øst-Ukraina som et påskudd til å invadere landet.

Også torsdag beskyldte partene hverandre for en rekke angrep. Et av separatistenes angrep rammet en barnehage, hvor to ansatte skal ha blitt skadd.

(NTB)