Nyboligsalget økte med 30 prosent i juni

Salget av nye boliger i juni er 30 prosent over samme måned i fjor. Det viser tall fra Boligprodusentene.

I andre kvartal ble det solgt 27 prosent flere nye boliger enn samme kvartal i 2023. Igangsettingen av nye boliger er imidlertid den laveste som noensinne er målt, ifølge Boligprodusentene.

– Salget flatet ut våren 2024 og viser nå forsiktig oppgang. For første gang på to og et halvt år er salget høyere enn igangsettingen de siste tolv måneder, men nivået er fortsatt bare halvparten av boligbehovet, skriver de i en pressemelding.