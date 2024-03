Ny vulkansk aktivitet på Island – innbyggere evakuert

Lørdag ettermiddag ble det målt et lett jordskjelv på Reykjaneshalvøya. Ifølge landets meteorologiske institutt er det sannsynlig at et nytt vulkanutbrudd på vei.

– Intens mikroseismisk aktivitet i havet øst for Sýlingarfell. Aktiviteten indikerer at en magmastrøm har startet og et utbrudd kan starte som et resultat.

Innbyggere i byen Grindavik er på ny evakuert. Det er også besøkende og ansatte hos Den blå lagune, skriver avisen RÚV.

Siden 18. desember 2023 har det vært tre vulkanutbrudd på Reykjaneshalvøya. Det foreløpig siste startet torsdag 8. januar og varte to dager.

Magmaen ser ut til å være på rundt fire kilometers dybde. Ifølge islandske meteorologer vil er nytt potensielt vulkanutbrudd mest sannsynlig skje øst for Sýlingarfell.