NY Times: Juryen møtes ikke til Trump-høring i dag

Det melder både New York Times og Reuters.

Det var ventet at en storjury i New York onsdag skulle gjenoppta sin gransking av ekspresident Donald Trump bak lukkede dører.

Onsdag ettermiddag kommer det imidlertid melding om at juryen likevel ikke vil møtes i dag.

Trump risikerer tiltale i forbindelse med utbetaling av såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Han hevdet nylig at han ville bli pågrepet tirsdag, noe som ikke skjedde.

Politiet i New York og Washington har økt beredskapen og sikkerheten av frykt for at hans tilhengere kan komme til å ty til vold.