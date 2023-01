Ny person siktet etter skyting i Oslo

Politiet har siktet en person for medvirkning til drapsforsøk etter at to personer ble skutt i Oslo sentrum natt til søndag. Det sier politiinspektør Grete Metlid til VG.

Den siktede er så langt ikke pågrepet. Fra før er en mann i 20-årene pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk.

De to som ble skutt er alvorlig skadet.