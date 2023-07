Ny person pågrepet i forbindelse med drapssak i Ørland

En mann ble onsdag pågrepet og siktet i forbindelse med drapet på en kvinne i Ørland i Trøndelag.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret vil ikke si hva mannen er siktet for, men sier at mannen ikke er siktet for drap eller medvirkning til drap, skriver Adresseavisen.

Fra før er ektemannen til den avdøde kvinnen siktet for drap. Vedkommende har nektet straffskyld.