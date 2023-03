Ny nordkoreansk missiltest i natt

Nord-Korea testet torsdag et interkontinentalt ballistisk missil, ifølge det sørkoreanske forsvaret. Det skjer bare timer før Sør-Koreas president reiser til Tokyo.

Missilet ble angivelig avfyrt fra hovedstaden Pyongyang og landet i Japanhavet. At et ballistisk missil er interkontinentalt, innebærer at det har rekkevidde på mer enn 5000 kilometer.

Om påstanden stemmer, er det andre gang på tre dager at nordkoreanerne tester slike raketter.

Oppskytingene skjer mens USA og Sør-Korea holder militærøvelsen «Freedom Shield 23». Øvelsen, landenes største siden 2017, startet mandag og skal vare i 11 dager. (NTB-Reuters)