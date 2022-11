Ny kontakt og opptrapping i barnehagestreiken

414 nye medlemmer av Fagforbundet i PBL-barnehagene går ut i streik fra onsdag 9.november. Uttakene gjelder 53 nye barnehager i Bodø, Bergen, Askøy og Karmøy, melder Fagforbundet.

Opptrappingen skjer i tillegg til Utdanningsforbundet og Deltas opptrapping, som torsdag kunngjorde at de tar ut nærmere 300 medlemmer onsdag.

Samtidig er det er ny kontakt i barnehagestreiken.

– Det har vært uformell kontakt mellom partene i barnehagestreiken i dag. Vi vurderer fortløpende om det er grunnlag for å gjenoppta forhandlinger, men foreløpig fortsetter streiken, sier Pål Skarsbak, leder av Fagforbundets lov- og avtaleverksavdeling, til NRK.

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) håper det kan legge til rette for nye forhandlinger.

– Jeg kan bekrefte at partene har snakket sammen. PBL er utålmodige, og ønsker å bidra til en rask løsning. Vi oppfatter at dette også er tilfellet fra motparten, sier Marius Iversen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL, til NRK.

Det har ikke vært konkrete forhandlinger, og Riksmekleren har ikke vært inne i bildet. Men i PBL oppfattes kontakten som et steg i riktig retning.