Ny kjempeprotest mot Netanyahu i Israel

Titusenvis av israelere sluttet seg til nye demonstrasjoner med krav om at statsminister Benjamin Netanyahu og hans regjering inngår en avtale med Hamas.

Arrangørene hevder så mange som 500.000 deltok i protesten i Tel Aviv lørdag, ifølge Times of Israel. Det var også demonstrasjoner i Jerusalem, Haifa og Kfar Saba.

Demonstrantene krever at regjeringen inngår en avtale for å sikre at de gjenværende 101 gislene på Gazastripen løslates.

Fem demonstranter skal ha blitt arrestert i Tel Aviv.

– Vi må rope høyt, de må hjem nå, vi kan ikke vente lenger. Elleve måneder har gått og de dør i de tunnelene, sier demonstranten Osnat Gosh.

