Ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet

Det blir ny folkeavstemning på om Skottland skal bli uavhengig fra Storbritannia 19. oktober 2023. Det melder førsteminister Nicola Sturgeon ifølge Reuters.

Det skotske parlamentet vil fremme et lovforslag om folkeavstemningen. Sturgeon sier de vil be om juridisk veiledelse fra Storbritannias høyesterett.

Sist det ble stemt over skotsk uavhengighet var i 2014. Da stemte 55,3 prosent for å bli i Storbritannia, mens mindretallet på 44,7 prosent stemte for at Skottland burde bli et uavhengig land.