Ny feil fra Nav: Over 500 personer har fått utbetalt for lite uføretrygd

Nav har oppdaget en ny feil der 505 personer har fått utbetalt for lite uføretrygd siden 2015. Flere av de berørte har fått over 100.000 kroner for lite, skriver NTB.

– Vi beklager til alle som er berørt av dette. Vi er i gang med å rette opp sakene så vi kan begynne å betale ut penger. Alle dette gjelder, vil få brev fra Nav, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til byrået.

I oktober 2019 slo trygdeskandalen ned som en bombe etter at det ble kjent at en rekke nordmenn uriktig har blitt dømt til fengsel fordi Nav feiltolket EU-regelverket.