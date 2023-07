Ny eksplosjon i Kyiv – En død, to skadd

En ny eksplosjon skal ha funnet sted ved rettslokalet i Kyiv i Ukraina.

En person skal være død. To skal være skadd, ifølge AFP.

– En gjerningsperson døde på stedet. Ifølge den foreløpige informasjonen vi sitter på, sprengte han seg selv, sier innenriksminister Ihor Klymenko.

Innenriksministeren skal ifølge Reuters også ha uttalt at gjerningsmannen skal ha tråkket på eksplosivene, muligens ved uhell.

De to skadde personene skal være politibetjenter, og skal ha blitt skadet mens de rykket inn i området.

Tidligere onsdag ble det meldt om en første eksplosjon inne på et toalett i rettslokalet. En mann som skulle i et rettsmøte skal ha detonert en sprengladning. En stor politiaksjon ble satt i gang for å etterforske hendelsen.

Bygningen skal være sperret av.