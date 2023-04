NVE: Flomutsatte bør forberede seg på ødeleggende flom

Sannsynligheten for at Norge opplever en ødeleggende flom øker, sier Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Slik bildet ser ut nå, er det større sannsynlighet for skadeflom i år enn i et normalår, sier regionsjef i NVE Region Øst, Toril Hofshagen til VG.

Situasjonen i år minner om 2018, ifølge NVE. De mener folk som bor flomutsatt må forberede seg, skriver Glåmdalen.

Det har vært et unormalt stort påfyll av snø mange steder i landet i mars og april. Snøen har blitt liggende på grunn av kjølig vær mange steder. Det er derfor større sannsynlighet for skadeflom i år enn det er i et normalår.

– Fortsetter værtypen fremover, som det er meldt den vil gjøre, kommer ikke smeltingen skikkelig i gang i store deler av Sør-Norge, sier Hofshagen til VG.

Ifølge avisen er det Glomma, Gudbrandsdalslågen, Begnavassdraget, Hallingdalselva, Numedalslågen og Telemarkvassdraget som er utsatt i vår. (NTB)