NVE-sjefen: Tror høstens strømpriser kan bli lavere enn i fjor

Direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kjetil Lund, sier han er mindre bekymret for årets vinter enn fjorårets.

– Vi lever i svært usikre tider og de siste par årene har vist at ingen skal være for skråsikre på hva som skjer, sågar på ganske kort sikt. Men slik det ser ut nå, så er jeg mindre bekymret for vinteren vi har foran oss, sammenlignet med på samme tid i fjor, sier Lund til VG.