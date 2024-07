NRKs reporter hamna rett ved rakettangrep i Kyiv

NRKs reportasjeteam Jan Espen Kruse og fotograf Lokman Ghorbani vart svært nære eit rakettangrep i Ukrainas hovudstad Kyiv måndag føremiddag.

Ukrainske styresmakter bad folk i området om å søka dekning for det russiske angrepet. Også Kruse og Ghorbani fekk den beskjeden.

– Alarmen gjekk og me søkte dekning i ein metrostasjon like ved. Etterpå høyrde me fleire eksplosjonar like ved, fortel Kruse.

Det er usikker kva som var målet for angrepet, men Kruse rapporterer om tre til fire eksplosjonar.

– Eksplosjonane var kolossale. Folk er sjokkskadd, og nokon er fysisk skadd, seier Kruse.

Minst fem skal vera drepne i angrep mot Kyiv måndag, i følge lokale styresmakter. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj seier at Russland brukte minst 40 rakettar i angrepet, skriv NTB.

Russiske angrep midt på dagen i Kyiv er uvanleg, legg Kruse til.