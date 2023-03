NRK-sjefen: – Avtalen er for vanskelig for oss å videreføre

– Da pressemeldingen kom i går var det overraskende for oss, men resultatet er ikke overraskende, det sier kringkastingssjefen Vibeke Fürst Haugen.

Torsdag kveld bekreftet Sophie Steen Isachsen, Fetisha Williams og NRK at samarbeidet er over. NRK sin konklusjon er at de kommersielle bindingene til de to profilene er for omfattende til at det kan kombineres med løpende podkastproduksjon for NRK.

– Vi har sagt at denne avtalen er for vanskelig for oss å videreføre, og vi har vært i dialog med de om noen rammer og forutsetninger som andre oppdragstagere har, sier Haugen.

Kringkastingssjefen forklarer at det er mange oppdragstakere i NRK som har annen virksomhet utenfor arbeidet i NRK, som regulerer gjennom avtaler.

– Vi forsøkte denne gangen å inngå et samarbeid med en influencer som har høy kommersiell aktivitet, også ville vi ha løpende podkastproduksjon gjennom året. Vi forsøkte noen rammer rundt det som viste seg å bli for vanskelig, sier Haugen.

Hun understreker at det var viktig å prøve dette samarbeidet.

– NRK skal ha stort ytringsrom, vi skal teste nye ting og vi må være modig. Så må vi høste erfaringer og lære av det.