NRK får bekreftet: Gram blir ny forsvarsminister

NRK får bekreftet at det blir Bjørn Arild Gram som tar over som ny forsvarsminister. Sigbjørn Gjelsvik tar over som kommunal og distriktsminister. Det var Vårt Land og TV 2 som først meldte dette.

Selve utnevnelsen skjer i statsråd klokka 14 i dag.

Lørdag ble det kjent at forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) trekker seg, etter at VG gjorde det kjent han hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne mens han var statsråd.