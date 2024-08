NRK erfarer: Konkurransetilsynet har konkludert i etterforskingen av dagligvarebransjen

Etter det NRK erfarer, kommer Konkurransetilsynet i morgen med konklusjon i prisjegersaken i dagligvarebransjen. Samarbeidet hadde ikke som formål å begrense konkurransen, men åpnet for at virkningen er mindre konkurranse. Det kan bli et gebyr, eller saken blir lagt bort.